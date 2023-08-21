كندا تنشر قوات مسلحة لمواجهة الحرائق

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن حكومته قررت نشر قوات مسلحة لمواجهة حرائق الغابات سريعة الانتشار في إقليم كولومبيا البريطانية بغرب البلاد في ظل ظروف الجفاف والرياح التي أخضعت أكثر من 35 ألف شخص لأوامر إجلاء.

وأعلن الإقليم حالة الطوارئ وهو ما يمنح المسؤولين مزيدا من الصلاحيات للتعامل مع مخاطر الحرائق. وخضع أكثر من 35 ألفا من السكان لأوامر الإجلاء بينما يتأهب 30 ألفا آخرين لصدور الأوامر.

يتركز حريق مكدوجال كريك في محيط كيلونا، وهي مدينة تبعد نحو 300 كيلومتر شرقي فانكوفر ويبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة تقريبا. لكن وردت بلاغات عن اندلاع حرائق أخرى، تفاقمت بسبب الجفاف الشديد، بالقرب من الحدود الأميركية وفي شمال غرب المحيط الهادي بالولايات المتحدة.

وقال ترودو على منصة إكس، تويتر سابقا، إن الحكومة الاتحادية وافقت على نشر القوات المسلحة بناء على طلب من حكومة كولومبيا البريطانية.

وأتت الحرائق على نحو 140 ألف كيلومتر مربع من الأراضي، أي ما يقرب من مساحة ولاية نيويورك، في جميع أنحاء البلاد، مع انتشار الضباب الدخاني حتى الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويتوقع المسؤولون الحكوميون أن يمتد موسم الحرائق إلى الخريف بسبب الظروف الشبيهة بالجفاف.

وفرض ديفيد إيبي رئيس وزراء كولومبيا البريطانية حظرا على الانتقالات غير الضرورية لإفساح المجال للنازحين ورجال الإطفاء. وحثت السلطات السكان على تجنب السفر إلى مناطق الحريق وتجنب تشغيل طائرات مسيرة لالتقاط صور لعدم عرقلة عمل رجال الإطفاء.

وعلى بعد حوالي ألفي كيلومتر إلى الشمال خرج حريق غابات عن نطاق السيطرة في يلونايف عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية، مما أدى إلى إجلاء جميع سكانها تقريبا والبالغ عددهم 20 ألفا قبل أيام.

وقال مسؤولون إنه من غير المتوقع في الوقت الراهن أن يبلغ الحريق حدود المدينة بحلول اليوم الاثنين، إذ من المتوقع هطول بعض الأمطار إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة بما يساهم في إبطاء انتشار الحريق.



