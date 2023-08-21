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زلزال قوي يضرب سواحل كاليفورنيا

زلزال
21 أغسطس 2023 07:31

ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر سواحل ولاية كاليفورنيا الأميركية، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. ووفقا للهيئة، كان مركز الزلزال على مسافة 7 كيلومترات جنوب شرق مدينة أوجي، وعلى عمق 8ر4 كيلومتر.

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وقع الزلزال تمام الساعة 2141 بتوقيت جرينتش يوم الأحد.  كانت هيئة المسح الجيولوجي أفادت في وقت سابق بأن زلزالا بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية ألاسكا الأمريكية. وكان مركز الزلزال على بعد 178 من منطقة نيكولسكي بالولاية، وعلى عمق 10 كيلومترات. ولم ترد معلومات حتى حينه عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة الزلزالين.

المصدر: وكالات
زلزال
سواحل
كاليفورنيا
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