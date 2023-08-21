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العاصفة "هيلاري" تصل إلى كاليفورنيا

العاصفة "هيلاري" تصل إلى كاليفورنيا
21 أغسطس 2023 07:34

 وصلت العاصفة المدارية هيلاري إلى ولاية كاليفورنيا الأميركية أمس الأحد مع تحذيرات من خبراء الأرصاد الجوية من فيضانات كارثية محتملة بعدما أغرقت شبه جزيرة باخا كاليفورنيا في المكسيك بأمطار غزيرة.

ولقي شخص حتفه في المكسيك وسط أنباء عن سيول في شبه جزيرة باخا كاليفورنيا، حيث غمرت المياه بعض الطرق. وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي الأمطار الغزيرة وهي تنهمر على شوارع المدينة التي تحولت إلى أنهار.

وأعلن جافين نيوسم حاكم كالفورنيا حالة الطوارئ في معظم أنحاء جنوب الولاية مع تحذيرات من سيول في أنحاء منطقة أكثر اعتيادا على موجات الجفاف.

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ومن المتوقع هطول أمطار يتراوح منسوبها بين ست وعشر بوصات جراء العاصفة على مدينة بالم سبرنجز التي تبعد نحو 160 كيلومترا شرقي لوس انجليس.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية إن العاصفة هيلاري وصلت إلى ما يبعد 40 كيلومترا جنوب غربي بالم سبرنجز في منتصف الليل بتوقيت جرينتش محملة برياح تصل سرعتها إلى 85 كيلومترا في الساعة وتواصل التحرك نحو الشمال.

المصدر: آ ف ب
كاليفورنيا
عاصفة
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