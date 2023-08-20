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إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة قبرص

مهاجرون على متن قارب في عرض البحر (أرشيفية)
21 أغسطس 2023 01:19

أنقذت السلطات القبرصية، الأحد، 86 مهاجرًا واجه قاربهم صعوبات على بعد 12 ميلًا بحريًا قبالة الساحل الجنوبي للجزيرة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، حسبما أعلن مسؤولون.
وقال مركز تنسيق الإنقاذ المشترك في قبرص إن العملية كانت ناجحة وأُنقذ خلالها 61 رجلًا وستّ نساء و19 طفلًا.
ومن المتوقع أن يُنقلوا إلى مركز لاستقبال المهاجرين في ضواحي العاصمة نيقوسيا.
وأشار مركز التنسيق، في بيان، إلى أن زورق دورية للشرطة البحرية وزورقين سريعَين شاركت في عملية الإنقاذ قبالة "كاب غريكو" قرب "آيا نابا".
ولم تتوفر معلومات فورية حول جنسيات الناجين أو المكان الذي أبحر منه قاربهم.
في 15 أغسطس الجاري، أنقذت السلطات القبرصية 60 مهاجرًا في المنطقة نفسها.
وتقول السلطات القبرصية إنّ هناك زيادة في عدد المهاجرين الذين يصلون مستخدمين قوارب، مع تسجيل زيادة بنسبة 60 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023 مقارنة بالعام الماضي.

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المصدر: وكالات
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غرق قارب
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