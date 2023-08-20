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الطقس يزيد الحاجة للمال لمواجهة الكوارث في أميركا

حريق غابات يدمر بلدة "لاهينا" في هاواي
21 أغسطس 2023 01:13

قال دين كريسويل مدير الوكالة الاتحادية الأميركية لإدارة الطوارئ إن تنامي مخاطر الطقس الشديد يعني أن الطلب المتوقع من الرئيس جو بايدن لمليارات من الدولار في التمويل الإضافي للإغاثة من الكوارث، قد لا يكون كافيا للعام المالي المقبل.
ونقلت وسائل إعلام عن كريسويل قوله، في برنامج "واجه الأمة" على قناة "سي بي إس" التلفزيونية الأحد، إن طلب بايدن حوالي 12 مليار دولار أميركي سيغطي عام الإنفاق الذي ينتهي في 30 سبتمبر المقبل.
وأضاف كريسويل أنه "بينما نستمر في مشاهدة زيادة في الطقس الشديد، قد يتعين زيادة المبلغ بالدولار هذا ونحن مقلبين على العام المالي الجديد".
وأدى حريق غابات مطلع أغسطس الجاري، دمر بلدة "لاهينا" في هاواي وقتل أكثر من 100 شخص، إلى تركيز الانتباه على التكلفة المتزايدة للكوارث الطبيعية.
ويعتزم بايدن زيارة هاواي، الاثنين، من أجل "إبداء شعور بالأمل، والتأكيد على أن الحكومة الاتحادية تقف إلى جانبهم".
ويعتزم بايدن التقدم بطلب إلى الكونجرس للحصول على تمويل إضافي بقيمة لا تقل عن 25 مليار دولار. وتتوقع الوكالة الاتحادية الأميركية لإدارة الطوارئ أن تنفد ميزانيتها الحالية بحلول منتصف سبتمبر، بسبب الإنفاق على الكوارث.

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المصدر: د ب أ
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