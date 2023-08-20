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مصر تدعو إلى تسوية شاملة للأزمة السورية

سامح شكري، وزير الخارجية المصري
21 أغسطس 2023 01:29

القاهرة (الاتحاد)

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دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، إلى تسوية الأزمة السورية بكافة أبعادها، والحفاظ على وحدة واستقرار سوريا. وتناول شكري في اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي الخاص بسوريا غير بيدرسون، مخرجات اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا التي انعقدت بالقاهرة يوم 15 أغسطس الجاري، مؤكداً حرص اللجنة على استكمال المهمة المنوطة بها، من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية، والحفاظ على وحدة واستقرار سوريا. وقال المتحدث باسم الخارجية في بيان صحافي إن الوزير شكري تبادل الرؤى مع المبعوث الأممي حول آخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سوريا على مختلف الأصعدة، والجهود التي يتم بذلها إزاء كافة جوانب الأزمة السورية، كما اتفقا على ترتيب لقاء ثنائي بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال  سبتمبر المقبل. وأعرب المتحدث أن بيدرسون عن تقديره الكبير لمجهودات مصر لتسوية الأزمة في سوريا، مشيداً بمخرجات اجتماع لجنة الاتصال العربية.

مصر
سوريا
سامح شكري
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