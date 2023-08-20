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العراق.. تفكيك شبكة إرهابية واعتقال عناصرها في ديالى

أرشيفية
21 أغسطس 2023 01:29

هدى جاسم (بغداد)

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أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق، أمس، الإطاحة بشبكة إرهابية مسؤولة عن تنفيذ الهجمات الأخيرة في محافظة ديالى.  وذكر الجهاز في بيان، أن «قوة من الجهاز في محافظة ديالى تمكنت من الإطاحة بشبكة إرهابية مكونة من مفرزتين تضم 5  إرهابيين مطلوبين وفق مذكرات قبض قضائية بينهم ما يسمى آمر مفارز بعقوبة والخالص لدى تنظيم داعش الإرهابي». 
وأضاف أن «عناصر المفرزتين الإرهابيتين اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش، وقيامهم بتنفيذ عمليات إجرامية بحق المدنيين والقوات الأمنية خلال العام الحالي ومنها زرع عبوات ناسفة وتفجيرها في مناطق الكاطون، والخالص، والمعلمين، وحي التحرير، واستهداف دوريات للشرطة وأبراج للمراقبة الأمنية، فضلاً عن زرع عبوة ناسفة بغية تفجيرها على منزل أحد القضاة في ديالى، والتخطيط لتنفيذ اغتيالات بحق شخصيات وضباط في المحافظة». 
وأشار إلى أن «عملية القبض جرت بعد المتابعة الميدانية والاستخبارية لجميع الحوادث الإرهابية واستدراج المطلوبين ونصب كمائن محكمة أفضت إلى الإطاحة بهم»، مبيناً أنه «تم تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون».

العراق
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بغداد
الإرهاب
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