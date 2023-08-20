«مسام» يطهّر 35 حقلاً من الألغام في الضالع

عدن (الاتحاد)

أعلن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، تأمين 35 حقلاً ملغوماً «عالي التأثير» في عدة مناطق بمحافظة الضالع، موضحاً أن تلك الحقول كانت مليئة بالألغام والعبوات الناسفة.

وقال التقرير إن الفريق قام بنزع أكثر من 1500 لغم مضاد للأفراد، بالإضافة إلى 400 عبوة ناسفة، كما قام بتأمين 210000 متر مربع، وهي عبارة عن منازل سكنية ومزارع ومراعي أغنام وطرق فرعية ورئيسة.

وأوضح قائد فريق «مسام» أن أكثر الألغام التي تم التعامل معها هي ألغام مضادة للأفراد، وقد زرعت بجانب المنازل وفي المزارع بشكل عشوائي. وعبّر عن عزم الفريق على إعادة الحياة إلى مديرية «قعطبة» وهي أحد أهم مديريات محافظة الضالع، مؤكداً الاستمرار في العمل حتى يتم نزع كافة الألغام من المنطقة، وتأمينها بالكامل، ليتمكن السكان من العودة إلى منازلهم ومزارعهم بأمان.