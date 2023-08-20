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مصر تجدد دعم جهود إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت

مصر تجدد دعم جهود إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت
21 أغسطس 2023 01:29

القاهرة (الاتحاد)

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رحبت مصر، أمس، بالاجتماع بين كل من رئيسي المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ومجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، أمس الأول، فيما أكد مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي حاجة البلاد إلى مؤسسات سياسية وأمنية شرعية وموحدة.
وقالت الخارجية المصرية، عبر بيان، إنها «ترحب بما تضمنه بيان مشترك صادر عن الاجتماع الثلاثي من تأكيد على الملكية الوطنية لأي مسار سياسي وحوار وطني ليبي وتولي مجلس النواب ممارسة صلاحياته في اتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة «6+6» بعد استكمال أعمالها».
ورحبت القاهرة أيضاً بـ«دعوة البيان المشترك رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة اتصالاً بالمسار السياسي، فضلاً عن أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع يضم رئاسة مجلسي النواب والدولة للتشاور بهدف استكمال المسار السياسي لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بغرض إنجاز القوانين الانتخابية».
وجددت الإعراب عن دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الليبية عند اضطلاعها بمهامها لاستيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.
في غضون ذلك، قال الممثل الأممي في ليبيا: «أُجريت محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أبلغني خلالها بنتائج اجتماعه في بنغازي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر».
وجدد باتيلي التزامه بدعم الليبيين في مساعيهم للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لإجراء انتخابات شاملة وسلمية.
وشدد على أن الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس قبل أيام، أظهرت حاجة ليبيا الماسة إلى إقامة مؤسسات سياسية وأمنية شرعية وموحدة وخاضعة للمساءلة.

مصر
ليبيا
محمد المنفي
خليفة حفتر
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الانتخابات الليبية
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