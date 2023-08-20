تونس.. مطالب شعبية عاجلة على طاولة حكومة الحشاني

أحمد مراد (تونس، القاهرة)

تشهد تونس حالة ترقب واسعة مع بدء عمل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد الحشاني، لتنفيذ المهام الرئيسية معالجة التحديات التي تواجه البلاد خلال المرحلة الراهنة، في الوقت الذي يعلق فيه التونسيون الآمال في توفير المتطلبات والاحتياجات الأساسية، وسط تفاؤل بقدرتها على العبور بالبلاد إلى بر الأمان عبر تبني برنامج إصلاحي متكامل على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمعالجة الإشكاليات الراهنة.

وأوضح المحلل السياسي التونسي، صهيب المزريقي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التغيير الحكومي ضرورة فرضت نفسها أمام الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها تونس، وخاصة فيما يتعلق بنقص وغلاء المواد والسلع الأساسية وأبرزها الخبز، وبالتالي فإن الحكومة الجديدة مطالبة بجملة من الإصلاحات والسياسات العاجلة لمواجهة هذه التحديات.

وقال المزريقي، إن أهم وأبرز الملفات على طاولة الحكومة الجديدة تتمثل في تسريع وتيرة العمل لإتمام بقية المؤسسات الدستورية، إضافة إلى التعجيل بعرض قوانين اقتصادية واجتماعية على مجلس نواب الشعب.

وطالب المحلل السياسي التونسي، حكومة الحشاني، بالعمل على خلق الموارد المالية اللازمة عبر الإدارة الناجحة لأصول ومؤسسات وممتلكات الدولة، مع إيجاد مناخ جديد يساعد على تطوير الاقتصاد ويراعي التطورات العالمية الحاصلة، والتوجه نحو تعزيز القطاع الفلاحي لتفادي الأزمة الغذائية، والمحافظة على الأمن الغذائي، باعتباره من أركان الأمن القومي، إضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار وقطاعات الصناعة والخدمات والطاقة والمناجم.

من جانبه، أوضح الكاتب الصحفي والمحلل السياسي التونسي، بسام حمدي في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ملف الهجرة غير النظامية يُعد أولوية مهمة من أولويات الحكومة الجديدة، لا سيما أنها تمس الأمن القومي التونسي في ظل توافد الآلاف المهاجرين على الأراضي التونسية. وشدد المحلل السياسي التونسي على ضرورة تنفيذ إصلاحات ضرورية لا مفر منها لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما مع تنامي التحديات المتعلقة بالمواد الغذائية، ومن أهم الرهانات المطروحة أمام الحكومة، وفي مقدمتها تأتي مسألة دعم القدرة الشرائية عبر تحسين رواتب الموظفين والعاملين بشكل يتناسب مع أسعار السلع والمنتجات والخدمات.

ودعا بسام الحكومة الجديدة إلى تبنى عقد سلم اجتماعي مع مختلف المنظمات الوطنية حتى تعمل في مناخ سياسي مريح، وتجد توافقات مع هذه المنظمات تدعم العمل الحكومي في مختلف الملفات.