مقتل 7 أطفال بحريق في مخيّم بالكونغو

كينشاسا (وكالات)

قتل 7 أطفال تراوح أعمارهم بين سنة و5 سنوات في حريق اندلع في مخيّم لإيواء نازحين، في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفادت أمس مصادر محلية.

ويؤوي مخيّم «موشونيزو» أكثر من 420 عائلة نازحة من قرية «بوشوشو» الواقعة على بعد نحو 25 كيلومتراً والتي غمرتها الوحول من جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي أودت بـ400 شخص على الأقل في مايو في منطقة «كاليهي» في إقليم «جنوب كيفو».

وقال المسؤول في منطقة «كاليهي» توماس باكينغا، إن «الحريق اندلع السبت وبلغت حصيلة ضحاياه 7 قتلى هم صبيان و5 فتيات»، مشيراً إلى أن أعمارهم تتراوح بين سنة و5 سنوات.

وأشار إلى أن 4 أشخاص أصيبوا بحروق ونقلوا إلى المستشفى العام في «كاليهي».

وبحسب المسؤول الإداري «اشتعل الحريق في بيت صغير في وسط الموقع، حيث كان طفل يعد الطعام بغياب ذويه».

وأتى الحريق على نحو 360 كوخاً مبنياً من القش والقماش المشمّع وفق باكينغا الذي أشار إلى محاولات إنقاذ لم تثمر قائلاً: «أتى الحريق على كل شيء».