الإثنين 21 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

قمة «بريكس» تلتئم غداً في جوهانسبرغ

لوجو مجموعة "بريكس" تكشف عن طلب قدمته إليها دول عدة
21 أغسطس 2023 01:29

جوهانسبرغ (وكالات)

أخبار ذات صلة
الهند تدلي بتصريحات حول توسيع مجموعة «بريكس»
الرئيس الصيني يعتزم حضور القمة الـ15 لبريكس

يجتمع قادة دول «بريكس» ذات الاقتصادات الناشئة والتي تمثّل نحو رُبع ثروة العالم، اعتباراً من الغد، في جوهانسبرغ في قمّة ترمي لتوسيع نفوذ التكتّل والدفع باتجاه تحول في السياسة العالمية، والتنمية المستدامة والتعددية. ويستضيف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا كلاً من الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في القمة السنوية للتكتّل والتي تستمر ثلاثة أيام. 
أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فسيشارك في القمّة عبر الفيديو، وسيتوجّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جوهانسبرغ بدلاً منه.
وتمّ إطلاق «بريكس» رسمياً عام 2009، ويمثّل الآن 23 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42 % من سكّان العالم، وأكثر من 16 % من التجارة العالمية.
وهناك اهتمام متزايد بالتكتل، إذ أعربت 40 دولة على الأقلّ عن رغبتها في الانضمام إليه بينها 23 دولة قدّمت طلبات رسمية لنيل عضويته. وخلال القمّة سيشارك مسؤولون من حوالي 50 دولة أخرى في برنامج «أصدقاء بريكس» الذي سيُعقد في مركز للمؤتمرات في ساندتون بجوهانسبرغ. وتُعقد قمة «بريكس» هذا العام تحت عنوان «بريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة».

جوهانسبرغ
مجموعة بريكس
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
جانب من العروض
ثقافة
10 عروض إبداعية في مخيم ربع قرن للمسرح وفنون العرض
اليوم 20:22
سائحة تعبئ قارورة من ماء حنفية عامة في باريس
دنيا
فرنسا ترفع التحذير من الحر إلى أعلى مستوى
اليوم 20:04
مهارات حماسية في ختام أسبوع أبوظبي للسلة
الرياضي
مهارات حماسية في ختام أسبوع أبوظبي للسلة
اليوم 20:00
الفنان الكويتي الراحل بدر الطيار
دنيا
رحيل الفنان الكويتي بدر الطيار
اليوم 19:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©