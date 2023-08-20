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العاصفة المدارية "هيلاري" تضرب المكسيك

العاصفة المدارية "هيلاري" تضرب المكسيك
21 أغسطس 2023 00:46

وصلت العاصفة المدارية هيلاري إلى اليابسة في شبه جزيرة "باخا كاليفورنيا" المكسيكية، الأحد، مصحوبة بأمطار غزيرة قبل أن تتجه نحو جنوب غرب الولايات المتحدة حيث حذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال حدوث فيضانات "كارثية" قد تعرض حياة الناس للخطر.
ولقي شخص حتفه في المكسيك وسط تقارير عن سيول في شبه الجزيرة حيث تضررت بعض الطرق بشدة. وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي سيولا جارفة تتدفق في شوارع المدينة.
في الولايات المتحدة، أحدثت العاصفة قبل وصولها بالفعل فوضى في الرحلات الجوية والأحداث الرياضية، بينما طالب المسؤولون السكان بالبقاء في منازلهم وإبقاء إمدادات الطوارئ في المتناول.
من المنتظر أن يصحب العاصفة هيلاي هطول أمطار غزيرة على العديد من أنحاء جنوب غرب الولايات المتحدة الأكثر اعتيادا على الظروف الجافة.
وقال الجيش في المكسيك إنه نقل نحو 1900 شخص إلى ملاذات في "باخا كاليفورنيا".
كما أغلقت السلطات المدارس وألغت بعض الأنشطة غير الأساسية حتى يوم الاثنين. وحثت السلطات في "تيخوانا"، ثاني أكبر مدينة في المكسيك، الناس في المناطق المعرضة للخطر على الانتقال إلى ملاجئ مؤقتة.
وذكر موقع "فلايت أوير" الإلكتروني أن السلطات ألغت نحو 250 رحلة جوية كانت مقررة الأحد في مطار سان دييجو الدولي و364 رحلة أخرى غدا.

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المصدر: وكالات
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