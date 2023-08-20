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ترودو يعلن قراراً مهماً لمواجهة حرائق الغابات

طائرة للجيش الكندي تجلي السكان من منطقة حرائق الغابات
20 أغسطس 2023 23:41

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأحد، أن حكومته قررت نشر قوات مسلحة لمواجهة حرائق الغابات سريعة الانتشار في إقليم «كولومبيا البريطانية» بغرب البلاد.
يأتي القرار في ظل ظروف الجفاف والرياح التي شردت الآلاف من منازلهم.
وأعلن الإقليم حالة الطوارئ في ساعة متأخرة، من مساء الجمعة، وهو ما يمنح المسؤولين مزيدا من الصلاحيات للتعامل مع مخاطر الحرائق. وبحلول أمس السبت، خضع أكثر من 35 ألفاً من السكان لأوامر الإجلاء بينما يتأهب 30 ألفاً آخرين لصدور الأوامر.
يتركز حريق «مكدوجال كريك» في محيط مدينة «كيلونا»، التي تبعد نحو 300 كيلومتر شرقي مدينة فانكوفر ويبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة تقريباً. لكن وردت بلاغات عن اندلاع حرائق أخرى، تفاقمت بسبب الجفاف الشديد، بالقرب من الحدود الأميركية وفي شمال غرب المحيط الهادي.
وقال ترودو، على منصة إكس، «تويتر سابقا»، إن الحكومة الاتحادية وافقت على نشر القوات المسلحة بناء على طلب من حكومة مقاطعة «كولومبيا البريطانية».
وأتت الحرائق على نحو 140 ألف كيلومتر مربع من الأراضي في جميع أنحاء البلاد، أي ما يقرب من مساحة ولاية نيويورك الأميركية، مع انتشار الضباب الدخاني حتى الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويتوقع المسؤولون الحكوميون أن يمتد موسم الحرائق إلى الخريف بسبب الظروف الشبيهة بالجفاف.

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المصدر: وكالات
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