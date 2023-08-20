إسبانيا تشهد آخر موجة حر هذا العام

شهدت إسبانيا، اليوم الأحد، موجة حر شديدة هي الرابعة والأخيرة خلال الموسم الحالي، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مألوف في شمال شرق البلاد وجنوبها.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية إن الحرارة ارتفعت في معظم أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية اليوم، وتجاوزت 40 درجة في منطقتي «كتالوغ» و«أراغون» في شمال شرق البلاد.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أنّ موجة الحر الأخيرة تسبّبت بها أشعة شمس قوية فوق كتلة من الهواء الساخن مباشرة، وأن هذه الموجة أثرت خصوصاً على شمال شرق البلاد وأحواض الأنهار الرئيسية فيها.

في العاصمة مدريد حيث لامست الحرارة 38 درجة، أكد كثيرون أن الحرارة المرتفعة أثّرت على نومهم.

وقال أنطونيو تورت (69 عاماً) من مدريد أنّ «أسوأ ما يحدث لك خلال موجة الحر هو عدم تمكنك من النوم جيداً أثناء الليل».

ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر حتى الخميس على أن تبلغ درجات الحرارة ذروتها الاثنين أو الثلاثاء.

ومنذ الثلاثاء، يكافح مئات من رجال الإطفاء حريقًا في جزيرة «تينيريفي» السياحية الإسبانية في أرخبيل الكناري، ما أجبر أكثر من 12 ألف شخص على الفرار من منازلهم.

واندلع الحريق بعدما ضربت موجة حر الأرخبيل الواقع قبالة الساحل الغربي لأفريقيا، وتسبّبت بجفاف في أجزاء واسعة من الجزيرة.

في العام الماضي، تعرضت إسبانيا لأكثر من 500 حريق أتت على أكثر من 300 ألف هكتار لتصير بذلك الدولة الأكثر تضررًا في أوروبا، وفقًا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي.

وحتى الآن هذا العام، سُجل فيها 340 حريقًا دمرت ما يقرب من 76 ألف هكتار، وفقًا للمصدر نفسه.

وتُعتبر إسبانيا من الدول الأوروبية الأكثر عرضة للتغير المناخي.