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إجلاء مزيد من السكان مع استمرار حريق غابات في اليونان

حرائق غابات تهدد منازل في اليونان
20 أغسطس 2023 22:44

استمر حريق الغابات، الذي بدأ صباح أمس السبت، في منطقة «إيفروس»، ما أجبر السلطات على إخلاء المزيد من القرى وإغلاق الطريق السريع الرئيسي.
وذكرت وسائل إعلام أن السكان في خمس مناطق أخرى طلب منهم مغادرة منازلهم حيث تستمر الرياح القوية في تأجيج الحريق.
كما دعت السلطات السكان في مدينة «ألكسندروبوليس» بالبقاء في منازلهم وإغلاق الأبواب والنوافذ مع اقتراب الدخان.
وحتى الآن، لم ترد تقارير عن تسجيل إصابات خطيرة بين السكان أو رجال الإطفاء.
وأغلقت الشرطة اليونانية طريق «إجناتيا».
تتعرض اليونان لحرائق غابات هذا الصيف، ما أدى لحرق غابات وممتلكات حول منطقة العاصمة أثينا، إضافة إلى مقاصد سياحية شهيرة مثل جزيرتي «رودس» و«كورفو».
وتوقعت السلطات أن يكون خطر اشتعال حريق «شديداً» في ثلاث مناطق غداً الاثنين، بما في ذلك منطقة العاصمة أثينا الكبرى، بينما وضعت 10 مناطق أخرى في حالة تأهب قصوى.

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المصدر: د ب أ
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