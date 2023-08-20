رئيس إندونيسيا يبدأ أول جولة أفريقية له

بدأ الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، مساء اليوم الأحد، أول جولة أفريقية له يزور خلالها أربع دول.

ووصل ويدودو والوفد المرافق له إلى مطار «جومو كينياتا» الدولى في العاصمة الكينية نيروبي.

تشمل الجولة الأفريقية للرئيس الإندونيسي: كينيا وتنزانيا وموزمبيق وجنوب أفريقيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية «أنتارا» عن الرئيس جوكو ويدودو قوله، في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق اليوم في مطار «كوالانامو» الدولي، قبيل مغادرته متوجها إلى نيروبي «اليوم، وبرفقة وفد محدود، أتوجه إلى أفريقيا لزيارة كينيا وتنزانيا وموزمبيق وجنوب أفريقيا.. وستكون هذه أول زيارة رئاسية لي إلى المنطقة الأفريقية».