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سناتور جمهوري يوجه نداء لترامب بشأن انتخابات الرئاسة

دونالد ترامب
20 أغسطس 2023 22:07

دعا السناتور الأميركي البارز بيل كاسيدي، اليوم الأحد، الرئيس السابق دونالد ترامب للانسحاب من السباق على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وأضاف كاسيدي أن ترامب لن يكون بوسعه الفوز في أي انتخابات عامة على الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وكاسيدي هو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين السبعة الذين صوتوا لصالح إدانة ترامب في المساءلة الثانية للرئيس السابق في 2021. ووصف قضية الوثائق الاتحادية ضد ترامب بأنها "ضربة قاضية تقريباً" وحذر من أن الناخبين لن يختاروا مدانا بارتكاب جريمة رئيساً لهم.
ورداً على سؤال عما إذا كان ينبغي على ترامب الانسحاب من السباق الرئاسي، قال كاسيدي لشبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية الأميركية "أعتقد ذلك. لكن من الواضح أن الأمر متروك له. أعني، أنت فقط تسألني عن رأيي. لكن بالنظر إلى استطلاعات الرأي حالياً فإنه سيخسر أمام جو بايدن".
وأضاف "قد يكون لدينا مرشح لمنصب الرئيس مدان بارتكاب جريمة. لا أعتقد أن الأميركيين سيمنحون أصواتهم لشخص مدان".
وحصل ترامب، في أحدث استطلاع لرويترز/إبسوس هذا الشهر، على 47 بالمئة من أصوات الجمهوريين في أنحاء الولايات المتحدة، بينما تراجع التأييد لمنافسه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ست نقاط مئوية من يوليو الماضي إلى 13 بالمئة فقط. ولم يصل التأييد لأي من المرشحين الآخرين إلى عشرة بالمئة في هذا الاستطلاع.

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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
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