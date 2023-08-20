الدنمارك تكشف عن عدد المقاتلات التي ستسلمها لأوكرانيا

كشفت ميته فريدريكسن رئيسة الوزراء الدنماركية، اليوم الأحد، عن عدد الطائرات التي ستسلمها بلادها إلى أوكرانيا.

وقالت فريدريكسن، إن بلادها ستتبرع لأوكرانيا بـ 19 طائرة مقاتلة من طراز «إف-16» أميركية الصنع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قاعدة «سكريدستروب» الجوية في الدنمارك.

وأضافت رئيسة الوزراء أنها تأمل في تسليم أوكرانيا ست مقاتلات أخرى من الطراز نفسه بحلول العام المقبل تقريباً وخمس إضافية خلال العام ذاته.

كانت وزارة الخارجية الدنماركية أكدت، في وقت سابق اليوم، التزامها بتسليم طائرات «إف-16».

وأضافت الوزارة، في بيان «نوافق على نقل طائرات إف-16 إلى أوكرانيا والقوات الجوية الأوكرانية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين، عند تلبية الشروط اللازمة لتسليمها».

تم الإعلان الدنماركي بالتزامن مع إعلان هولندي بتسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا.