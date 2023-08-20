الإثنين 21 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الدنمارك تكشف عن عدد المقاتلات التي ستسلمها لأوكرانيا

رئيسة وزراء الدنمارك فريدريكسن وزيلينسكي على متن طائرة من طراز إف-16
20 أغسطس 2023 21:28

كشفت ميته فريدريكسن رئيسة الوزراء الدنماركية، اليوم الأحد، عن عدد الطائرات التي ستسلمها بلادها إلى أوكرانيا.
وقالت فريدريكسن، إن بلادها ستتبرع لأوكرانيا بـ 19 طائرة مقاتلة من طراز «إف-16» أميركية الصنع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قاعدة «سكريدستروب» الجوية في الدنمارك.
وأضافت رئيسة الوزراء أنها تأمل في تسليم أوكرانيا ست مقاتلات أخرى من الطراز نفسه بحلول العام المقبل تقريباً وخمس إضافية خلال العام ذاته.
كانت وزارة الخارجية الدنماركية أكدت، في وقت سابق اليوم، التزامها بتسليم طائرات «إف-16».
وأضافت الوزارة، في بيان «نوافق على نقل طائرات إف-16 إلى أوكرانيا والقوات الجوية الأوكرانية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين، عند تلبية الشروط اللازمة لتسليمها».
تم الإعلان الدنماركي بالتزامن مع إعلان هولندي بتسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا.

أخبار ذات صلة
روسيا تحذّر من تزويد أوكرانيا بمقاتلات متطورة
روسيا تدمر مسيرتين فوق موسكو وتعطل الرحلات الجوية
المصدر: وكالات
الدنمارك
طائرات مقاتلة
إف-16
أوكرانيا
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
جانب من العروض
ثقافة
10 عروض إبداعية في مخيم ربع قرن للمسرح وفنون العرض
اليوم 20:22
سائحة تعبئ قارورة من ماء حنفية عامة في باريس
دنيا
فرنسا ترفع التحذير من الحر إلى أعلى مستوى
اليوم 20:04
مهارات حماسية في ختام أسبوع أبوظبي للسلة
الرياضي
مهارات حماسية في ختام أسبوع أبوظبي للسلة
اليوم 20:00
الفنان الكويتي الراحل بدر الطيار
دنيا
رحيل الفنان الكويتي بدر الطيار
اليوم 19:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©