الرئيس الأوكراني يجري مباحثات في الدنمارك

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مباحثات مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن في العاصمة كوبنهاجن التي وصلها، اليوم الأحد، قادماً من هولندا دون إعلان مسبق.

وقال زيلينسكي، في قناته على تطبيق «تلغرام»، إنه سيتحدث مع رئيسة الوزراء الدنماركية والعائلة المالكة ورؤساء أحزاب وممثلين عن القطاع الاقتصادي.

وكتب «سنواصل العمل على تعزيز أوكرانيا وشعبنا».

كانت الدنمارك وهولندا أعلنتا، في وقت سابق اليوم الأحد، اعتزامهما تسليم مقاتلات «إف 16» إلى أوكرانيا، وهي المقاتلات التي كانت كييف تطلبها منذ بداية الأزمة الحالية.

وتابع الرئيس الأوكراني «نجهز أنباء سارة إضافية لمقاتلينا الأوكرانيين».

والتقى زيلينسكي، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في مدينة إيندهوفن اليوم. وزار من قبلها السويد أمس السبت.

كان الرئيس الأوكراني أعلن أنه سيجري محادثات «مع دول أخرى تدعمنا حتى تورد لنا التجهيزات المطلوبة»، لكنه لم يحدد من تكون هذه الدول.

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية فريدريكسن، في بيان، إنها تشعر بالفخر لزيارة زيلينسكي وقرينته لبلادها.

وأعربت السياسية الاشتراكية الديمقراطية عن قناعتها بأن دعم الدنماركيين القوي للكفاح الأوكراني سيظهر جلياً خلال الزيارة.

كانت وزارة الخارجية الدنماركية أكدت، في وقت سابق اليوم، التزامها بتسليم طائرات «إف-16».

وأضافت الوزارة، في بيان «نوافق على نقل طائرات إف-16 إلى أوكرانيا والقوات الجوية الأوكرانية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين، عند تلبية الشروط اللازمة لتسليمها».