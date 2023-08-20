هولندا والدنمارك تلتزمان بتسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا

تعهدت هولندا والدنمارك، اليوم الأحد، بتسليم طائرات أميركية مقاتلة إلى أوكرانيا بمجرد تلبية الشروط اللازمة لذلك.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن هولندا والدنمارك تعتزمان تسليم طائرات "إف-1" الأميركية المقاتلة إلى كييف.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحالية إلى هولندا.

وأضاف روته أن هولندا تملك حاليا ما مجموعه 42 طائرة (إف-16)، لكنه أشار إلى أن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت بلاده ستتبرع بها جميعا.

وقال روته، في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي في قاعدة جوية عسكرية في مدينة أيندهوفن "اليوم، يمكننا أن نعلن التزام هولندا والدنمارك بتسليم طائرات إف-16 إلى أوكرانيا والقوات الجوية الأوكرانية" بالتعاون مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.

ووصف زيلينسكي هذه الخطوة بأنها "اتفاق مهم"، لكنه قال إن عدد الطائرات التي ستتسلمها بلاده سيُناقش "فيما بعد".

يمثل هذا الإعلان أول تعهد فعلي بتسليم هذه الطائرات المقاتلة للقوات المسلحة الأوكرانية، ويأتي بعد أيام قليلة من منح الولايات المتحدة الضوء الأخضر لهولندا والدنمرك لتسليمها إلى أوكرانيا.

ووصل زيلينسكي إلى هولندا، اليوم الأحد، في إطار محاولة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني إن الطائرات ستساعد على تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وستلعب دورا في الهجوم المضاد على روسيا.

وأضاف "يمكن للطائرات تسريع هذه العملية... نحن نتحدث عن الدفاع الجوي بسبب اقتراب فصل الشتاء وندرك أكثر من أي شخص آخر في العالم كيف يكون الشتاء بدون كهرباء".

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الدنماركية التزامها بتسليم طائرات "إف-16"، اليوم الأحد. وأضافت الوزارة، في بيان «نوافق على نقل طائرات إف-16 إلى أوكرانيا والقوات الجوية الأوكرانية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين، عند تلبية الشروط اللازمة لتسليمها».

وتابعت وزارة الخارجية الدنماركية قائلة «تشمل الشروط، على سبيل المثال لا الحصر، اختيار أفراد أوكرانيين لقيادة طائرات إف-16 واختبارهم وتدريبهم بنجاح، بالإضافة إلى توفر البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتراخيص اللازمة» .

وقادت هولندا والدنمارك، في الأشهر القليلة الماضية، الجهود لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف-16" ولتسليم هذا النوع من الطائرات لكييف.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أمس السبت، إن تدريب الأوكرانيين على قيادة الطائرات "إف-16" بدأ، لكن الأمر سيستغرق ستة أشهر على الأقل وربما فترة أطول لتدريب المهندسين والفنيين.

وزار زيلينسكي السويد أيضا أمس السبت وبحث إمكان حصول أوكرانيا على طائرات "جريبين" المقاتلة.