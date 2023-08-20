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المستشار الألماني يطالب ائتلافه بعدم نقل خلافاته للرأي العام

المستشار الألماني شولتس يجيب على أسئلة خلال فعالية اليوم المفتوح للحكومة الألمانية
20 أغسطس 2023 19:51

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، ائتلافه الحاكم مجددا بعدم تصدير الخلافات بين أعضائه إلى الرأي العام.
وخلال فعالية اليوم المفتوح للحكومة الألمانية، انتقد شولتس النزاع الأخير بين وزيرة الأسرة ليزا باوس ووزير المالية كريستيان ليندنر حول الإعانة الأساسية للطفل التي تطالب بها الوزيرة المنتمية لحزب الخضر وقانون فرص النمو الذي يطالب به الوزير الذي يترأس الحزب الديمقراطي الحر.
وخلال رد على سؤال، قال شولتس، أمام عدة مئات من الزائرين على منصة نصبت قبالة ديوان المستشارية، إنه ليس سعيدا بـ"مناقشة هذا الأمر علنا مرة أخرى"، مشيرا إلى أن هذا لن يغير شيئا في حقيقة أن الائتلاف بأحزابه، الاشتراكي الديمقراطي (حزب شولتس) وحزب الخضر والحزب الليبرالي، سيواصل دفع مشاريعه قدما "وربما يعتاد هذا أو ذاك على عدم الحديث إلا بعد النجاح في التوصل إلى اتفاقات".
كانت باوس عرقلت، يوم الأربعاء الماضي، التصديق على قانون فرص النمو بسبب عدم ضمان تمويل الإعانة الأساسية للطفل.
ويهدف قانون فرص النمو من بين أمور أخرى إلى دعم قطاع الأعمال الألماني.
وقال شولتس إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق سريع "المهم الآن هو أن نتم الأمر. سننجح في هذا بشكل سريع". 

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المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
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