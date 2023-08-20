إغلاق المدارس في مقاطعات هندية بسبب مرض بصري

قال مسؤولون هنود إن ثلاث مقاطعات في ولاية "ناجالاند" قررت إغلاق المدارس لمدة أسبوع اعتبارا من يوم غد الاثنين بسبب تزايد حالات الإصابة بالتهاب الملتحمة في هذه المقاطعات.

وهذا المرض هو التهاب في ملتحمة العين، وهي "الطبقة الخارجية للعين والسطح الداخلي للجفن"، وفقا لموسوعة "ويكيبيديا" الإلكترونية.

ونقلت وكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا"، اليوم الأحد، عن المسؤولين قولهم إن المدارس في مقاطعات "ديمابور" و"تشموكيديما" و"نويلاند" ستظل مغلقة حتى 26 من أغسطس الجاري.

ونقلت الوكالة عن هويتو سيما، الطبيب في البرنامج الوطني لمكافحة أمراض العيون والضعف البصري أن أول حالة إصابة بالتهاب الملتحمة ظهرت في الولاية في شهر يوليو الماضي.