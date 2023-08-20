أردوغان يجري مباحثات مع رئيس وزراء المجر

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، مباحثات في العاصمة بودابست مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

ويرافق أردوغان في زيارته وفد ضم العديد من الوزراء والمسؤولين.

وعقد الجانبان التركي والمجري اجتماعا ناقش العلاقات الثنائية من جميع أبعادها، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والعالمية.

ويعقد أردوغان لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه المشاركين في الاحتفالات بيوم تأسيس المجر.

واكتسبت العلاقات بين تركيا والمجر زخما بفضل العلاقات التاريخية والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى وآليات التشاور الثنائية التي زادت مؤخرًا.

يتعاون البلدان بشكل وثيق في إطار المنظمات الدولية والإقليمية، ولا سيما حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا.

ويحضر أردوغان الاحتفالات بيوم تأسيس المجر.

من المرتقب أن يحضر الرئيس التركي كذلك، في إطار زياته، جزءا من فعاليات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في المجر.