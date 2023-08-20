الإثنين 21 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أردوغان يجري مباحثات مع رئيس وزراء المجر

مباحثات بين أردوغان وأوربان بحضور وفدي البلدين
20 أغسطس 2023 18:59

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، مباحثات في العاصمة بودابست مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
ويرافق أردوغان في زيارته وفد ضم العديد من الوزراء والمسؤولين.
وعقد الجانبان التركي والمجري اجتماعا ناقش العلاقات الثنائية من جميع أبعادها، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والعالمية.
ويعقد أردوغان لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه المشاركين في الاحتفالات بيوم تأسيس المجر.
واكتسبت العلاقات بين تركيا والمجر زخما بفضل العلاقات التاريخية والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى وآليات التشاور الثنائية التي زادت مؤخرًا.
يتعاون البلدان بشكل وثيق في إطار المنظمات الدولية والإقليمية، ولا سيما حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا.
ويحضر أردوغان الاحتفالات بيوم تأسيس المجر.
من المرتقب أن يحضر الرئيس التركي كذلك، في إطار زياته، جزءا من فعاليات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في المجر.

أخبار ذات صلة
فوليتا.. «الوثبة الأولى»
البطل الأولمبي.. «فاشل»!
المصدر: وكالات
تركيا
المجر
رجب طيب أردوغان
فيكتور أوربان
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
جانب من العروض
ثقافة
10 عروض إبداعية في مخيم ربع قرن للمسرح وفنون العرض
اليوم 20:22
سائحة تعبئ قارورة من ماء حنفية عامة في باريس
دنيا
فرنسا ترفع التحذير من الحر إلى أعلى مستوى
اليوم 20:04
مهارات حماسية في ختام أسبوع أبوظبي للسلة
الرياضي
مهارات حماسية في ختام أسبوع أبوظبي للسلة
اليوم 20:00
الفنان الكويتي الراحل بدر الطيار
دنيا
رحيل الفنان الكويتي بدر الطيار
اليوم 19:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©