إسبانيا تجلي آلآف السكان بسبب حرائق الغابات

استعر حريق غابات في جزيرة "تينيريفي" الإسبانية، مما أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم بعد أن فشلت جهود السيطرة عليه الليلة الماضية بسبب الطقس الحار والجاف والرياح القوية.

وقالت خدمات الطوارئ، في وقت متأخر أمس السبت، إن عشر بلدات تضررت من الحريق حتى الآن رغم إخلاء 11 بلدة في إجراء احترازي، ولم تتأثر أي مناطق سياحية رئيسية بالحريق حتى الآن.

وصدرت، أمس السبت، أوامر بإجلاء السكان بسبب الأحوال الجوية السيئة خلال الليل.

وفي مؤتمر صحفي الليلة الماضية، وصفت روزا دافيلا رئيسة الحكومة المحلية، في "تينيريفي" الحريق بأنه «مدمر» وقالت إنه تسبب في عمليات إجلاء جديدة.

وبحلول صباح اليوم الأحد، أعلنت السلطات الإقليمية إجلاء 12279 شخصا لتخفض تقديراتها السابقة بإجلاء 26 ألفا.

واندلع الحريق، يوم الأربعاء، في حديقة وطنية جبلية في محيط جبل "تيده" البركاني، أعلى قمة في إسبانيا.

وتضرر أكثر من 20 ألف فدان حتى الآن بسبب الحريق في منطقة محيطها 70 كيلومترا، لكن المناطق السياحية الشهيرة في "تينيريفي" لم تتأثر ويعمل المطاران هناك بشكل طبيعي.