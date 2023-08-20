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الدنمارك تؤكد تزويد أوكرانيا بطائرات «إف- 16»

طائرة «إف- 16» في قاعدة جوية في الدنمارك
20 أغسطس 2023 17:33

أكدت وزارة الخارجية الدنماركية، اليوم الأحد، أن الدنمارك وهولندا ستسلمان طائرات مقاتلة من طراز «إف- 16» إلى أوكرانيا بمجرد تلبية الشروط اللازمة لذلك.
وأضافت الوزارة، في بيان «نوافق على نقل طائرات إف-16 إلى أوكرانيا والقوات الجوية الأوكرانية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين، عند تلبية الشروط اللازمة لتسليمها».
وتابعت قائلة «تشمل الشروط، على سبيل المثال لا الحصر، اختيار أفراد أوكرانيين لقيادة طائرات إف-16 واختبارهم وتدريبهم بنجاح، بالإضافة إلى توفر البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتراخيص اللازمة».
في السايق ذاته، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الأحد، إن هولندا والدنمارك ستسلمان عدداً من طائرات «إف- 16» الأميركية المقاتلة لأوكرانيا بمجرد تلبية الشروط اللازمة لذلك. وأوضح روته، أمام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وصل إلى هولندا في زيارة اليوم الأحد، أن «هولندا والدنمارك تلتزمان بتسليم مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا بعد استيفاء شروط هذا التسليم».
ويمثل الإعلان أول تعهد فعلي بتسليم طائرات «إف- 16» للقوات المسلحة الأوكرانية، ويأتي بعد أيام قليلة من منح الولايات المتحدة الضوء الأخضر لهولندا والدنمارك لتسليم الطائرات المقاتلة لأوكرانيا.

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المصدر: وكالات
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