روته يدلي بتصريح حول تزويد أوكرانيا بمقاتلات متطورة

أدلى رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الأحد، بتصريحات بشأن تزويد أوكرانيا بمقاتلات متطورة مؤكدا أنباء سابقة.

وقال روته إن هولندا والدنمارك ستسلمان عددا من طائرات «إف- 16» الأميركية المقاتلة لأوكرانيا بمجرد تلبية الشروط اللازمة لذلك.

وأوضح روته، في مؤتمر صحفي في قاعدة جوية عسكرية في مدينة ايندهوفن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وصل إلى هولندا في زيارة اليوم الأحد «اليوم يمكننا أن نعلن التزام هولندا والدنمارك بتسليم طائرات إف-16 إلى أوكرانيا والقوات الجوية الأوكرانية، ويشمل ذلك التعاون مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين بمجرد استيفاء الشروط اللازمة لتسليمها».

روته وزيلينسكي خلال مؤتمر صحفي

وأضاف روته أن هولندا تملك حاليا ما مجموعه 42 طائرة «إف- 16»، لكنه أشار إلى أن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت بلاده ستتبرع بها جميعا.

ويمثل الإعلان أول تعهد فعلي بتسليم طائرات «إف- 16» للقوات المسلحة الأوكرانية، ويأتي بعد أيام قليلة من منح الولايات المتحدة الضوء الأخضر لهولندا والدنمارك لتسليم الطائرات المقاتلة لأوكرانيا.

ووصف زيلينسكي هذه الخطوة بأنها «اتفاق مهم»، لكنه قال إن عدد الطائرات التي ستتسلمها بلاده سيُناقش «فيما بعد».

وقال الرئيس الأوكراني، في منشور على تطبيق "تلغرام"، في وقت سابق من اليوم "القضية الرئيسية هي حصول أوكرانيا على (طائرات) إف-16 لحماية شعبنا.. نحن نزداد قوة".

وأكدت وسائل إعلام أن تدريبات الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات «إف- 16» انطلقت بالفعل.

ونقلت قناة «24 كانال» التلفزيونية، أمس السبت، عن أوليكسى ريزنيكوف وزير الدفاع الأوكراني قوله إن «التدريب انطلق بالفعل». وأفاد التقرير بأن المهندسين والفنيين يتلقون تدريباً أيضاً. ولم يشر ريزنيكوف إلى مكان التدريب.

كان زيلينسكي قد طلب من السويد، أمس السبت، تزويد كييف بطائرات «جريبين» المقاتلة، لتعزيز دفاعاتها الجوية، وذلك بعد اجتماع مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون خلال زيارة إلى ستوكهولم.