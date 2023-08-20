الإثنين 21 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

هجمات جديدة بمسيّرات على مناطق عدة في روسيا

سقوط طائرة مسيرة على مبنى في موسكو
20 أغسطس 2023 16:19

شنت أوكرانيا، اليوم الأحد، هجمات جديدة بمسيّرات استهدفت العاصمة الروسية موسكو ومحيطها ومناطق أخرى.
واعترض الجيش الروسي تلك المسيّرات وأخرى كانت موجهة إلى منطقتي كورسك في غرب روسيا حيث أصيب خمسة أشخاص بجروح، وروستوف على الحدود مع أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية أيضا إن دفاعات مضادة للطائرات أحبطت هجوما بطائرتين مسيرتين على منطقة بيلجورود الحدودية مع أوكرانيا.
وتتزايد الهجمات من هذا النوع على الأراضي الروسية في سياق الهجوم المضادّ الذي تشنّه قوات كييف منذ يونيو الماضي.
في موسكو، أعلن الجيش الروسي أنّه "قرابة الساعة 04,00 (01,00 ت غ) تمّ إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشنّ هجوم إرهابي بطائرة مسيّرة على بنى تحتية في موسكو ومحيطها"، مضيفا أن المسيرة "تحطمت في منطقة غير مأهولة ... ولم تقع إصابات أو أضرار".
وأوردت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أنّ مطاري "دوموديدوفو" و"فنوكوفو" الدوليين أغلقا لفترة قصيرة.
وفي كورسك، قال رومان ستاروفويت حاكم المنطقة إن مسيّرة "تحطمت على سطح محطة القطارات، وبعد ذلك اندلع حريق" تم "إخماده في الساعة 3,46 (00,46 ت غ). وأفاد عن إصابة "خمسة أشخاص بجروح طفيفة بشظايا زجاج" نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى "لإجراء فحوص".
في منطقة روستوف إلى الجنوب قرب الحدود الأوكرانية، أعلن الحاكم فاسيلي غولوبيف أنّ الدفاعات الجوية الروسية اعترضت "مسيّرتين" من غير أن يسفر الهجوم عن إصابات أو أضرار.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تواصل استهداف موسكو بطائرات مسيّرة
روسيا تحذّر من تزويد أوكرانيا بمقاتلات متطورة
المصدر: وكالات
موسكو
روسيا
طائرات مسيرة
مسيرات
قصف
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
جانب من العروض
ثقافة
10 عروض إبداعية في مخيم ربع قرن للمسرح وفنون العرض
اليوم 20:22
سائحة تعبئ قارورة من ماء حنفية عامة في باريس
دنيا
فرنسا ترفع التحذير من الحر إلى أعلى مستوى
اليوم 20:04
مهارات حماسية في ختام أسبوع أبوظبي للسلة
الرياضي
مهارات حماسية في ختام أسبوع أبوظبي للسلة
اليوم 20:00
الفنان الكويتي الراحل بدر الطيار
دنيا
رحيل الفنان الكويتي بدر الطيار
اليوم 19:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©