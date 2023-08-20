هجمات جديدة بمسيّرات على مناطق عدة في روسيا

شنت أوكرانيا، اليوم الأحد، هجمات جديدة بمسيّرات استهدفت العاصمة الروسية موسكو ومحيطها ومناطق أخرى.

واعترض الجيش الروسي تلك المسيّرات وأخرى كانت موجهة إلى منطقتي كورسك في غرب روسيا حيث أصيب خمسة أشخاص بجروح، وروستوف على الحدود مع أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أيضا إن دفاعات مضادة للطائرات أحبطت هجوما بطائرتين مسيرتين على منطقة بيلجورود الحدودية مع أوكرانيا.

وتتزايد الهجمات من هذا النوع على الأراضي الروسية في سياق الهجوم المضادّ الذي تشنّه قوات كييف منذ يونيو الماضي.

في موسكو، أعلن الجيش الروسي أنّه "قرابة الساعة 04,00 (01,00 ت غ) تمّ إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشنّ هجوم إرهابي بطائرة مسيّرة على بنى تحتية في موسكو ومحيطها"، مضيفا أن المسيرة "تحطمت في منطقة غير مأهولة ... ولم تقع إصابات أو أضرار".

وأوردت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أنّ مطاري "دوموديدوفو" و"فنوكوفو" الدوليين أغلقا لفترة قصيرة.

وفي كورسك، قال رومان ستاروفويت حاكم المنطقة إن مسيّرة "تحطمت على سطح محطة القطارات، وبعد ذلك اندلع حريق" تم "إخماده في الساعة 3,46 (00,46 ت غ). وأفاد عن إصابة "خمسة أشخاص بجروح طفيفة بشظايا زجاج" نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى "لإجراء فحوص".

في منطقة روستوف إلى الجنوب قرب الحدود الأوكرانية، أعلن الحاكم فاسيلي غولوبيف أنّ الدفاعات الجوية الروسية اعترضت "مسيّرتين" من غير أن يسفر الهجوم عن إصابات أو أضرار.