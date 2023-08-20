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اليونان تكافح حرائق الغابات

حرائق الغابات
20 أغسطس 2023 13:06

استعرت حرائق كبيرة في الغابات والأدغال خارج نطاق السيطرة في شمال شرق اليونان وسط درجات حرارة عالية ورياح قوية وموجة جفاف استمرت لأسابيع.

وذكرت السلطات المحلية أن النيران وصلت إلى قرى في منطقة مدينة أليكساندروبوليس الساحلية اليونانية اليوم الأحد وألحقت أضرارا بالعديد من المنازل والأراضي الزراعية.

واندلعت الحرائق أمس السبت. وقال مسؤولو الإطفاء إن رجال الإطفاء نشروا طائرات ومروحيات مكافحة الحريق لإخماد النيران فجر اليوم الأحد. وقال رئيس بلدية الكسندروبوليس، جيانيس زامبوكيس، للإذاعة اليونانية، "لقد كانت ليلة صعبة للغاية." .

وأضاف زامبوكيس أنه تم إخلاء ثماني قرى بالقرب من الكسندروبوليس. وقال زامبوكيس إنه تم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.

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وأضاف زامبوكيس أن مناطق الجذب السياحي ليست في خطر. ولم يتضح سبب اندلاع الحرائق لكنها انتشرت بسرعة جراء الرياح القوية وفترة ممتدة من الجفاف.

وقالت فرقة الإطفاء إن ما مجموعه 46 حريقا في الغابات والأدغال اندلع في جميع أنحاء البلاد أمس السبت. ونشرت الخدمة المدنية اليونانية اليوم الأحد خريطة تظهر أن ثاني أعلى مستوى من خطر الحريق ينطبق في أجزاء كبيرة من اليونان.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في اليونان إنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى نحو 39 درجة مئوية في البر الرئيسي لليونان خلال الأيام المقبلة. 

المصدر: وكالات
حرائق الغابات
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اليونان
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