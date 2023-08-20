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خبراء: إعصار "هيلاري" يتسبب في فيضانات "كارثية" بصحراء كاليفورنيا

منظر عام لشاطئ في لوس كابوس ، ولاية باجا كاليفورنيا ، المكسيك ، أثناء مرور إعصار هيلاري
20 أغسطس 2023 11:17

من المتوقع أن تشهد الجبال والصحاري في جنوب كاليفورنيا أعلى درجات مخاطر حدوث فيضانات عارمة، قد تصل إلى درجة أن تكون مميتة، بسبب الأمطار الغزيرة الناتجة عن إعصار هيلاري، خلال الفترة المستمرة حتى يوم غد الاثنين.

وقال خبير المناخ في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، دانييل سوين، في توقعاته المباشرة على موقع "يوتيوب": "في حال كان المرء في المنحدرات الشرقية للجبال بجنوب كاليفورنيا على وجه التحديد، وخصوصا في مقاطعتي سان دييجو وريفرسايد، ولكن أيضا عند الصحاري المرتفعة والمنخفضة، من وادي إمبريال وحتى مقاطعة إنيو، فسيكون هناك فيضان كبير... من الممكن أن يكون فيضانا تاريخيا".

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وصاحب الإعصار هيلاري رياح تبلغ سرعتها 130 ميلا في الساعة (210 كيلومترات في الساعة) أثناء مروره فوق المحيط الهادئ، قبالة ساحل كابو سان لوكاس، بوصفه إعصارا من الفئة الرابعة صباح أمس السبت.

المصدر: وكالات
كاليفورنيا
الصحراء
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