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الإكوادور تنتخب رئيساً جديداً اليوم

أفراد القوات المسلحة يوزعون المواد الانتخابية عبر مركز اقتراع في كيتو
20 أغسطس 2023 09:01

يتوجه الإكوادوريون اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك بعد أكثر من أسبوع على مقتل المرشح فيرناندو فيلافيسينسيو خلال الحملة الانتخابية.

ويخوض ثمانية مرشحين السباق الانتخابي على أعلى منصب في البلاد في الانتخابات المبكرة يوم الأحد. وتعتبر لويزا جونزاليس من معسكر الرئيس السابق رافائيل كوريا المرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات. تم أيضا دعوة الإكوادوريين المؤهلين للتصويت البالغ عددهم 13 مليونا لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية والتصويت على استفتاءين. 

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يشار إلى أنه في حال عدم فوز أي من المرشحين على منصب الرئيس بأغلبية مطلقة و على الأقل 40% من الأصوات وبفارق 10 نقاط مئوية عن الوصيف، فستجرى جولة الإعادة في 15 أكتوبر المقبل.

 

المصدر: وكالات
الإكوادور
انتخابات رئاسية
كيتو
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