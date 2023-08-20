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مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصاً في حادث تصادم بباكستان

الشرطة الباكستانية
20 أغسطس 2023 08:33

لقي 16 شخصا حتفهم في باكستان، بينهم نساء وأطفال حتفهم، وأصيب 15 آخرون ، بينهم أربعة في حالة خطيرة، بعد اصطدام حافلة بشاحنة على متنها حاويات ، واندلاع النيران بها على طريق فيصل أباد السريع بالقرب من بيندي بهاتيان، في وقت مبكر اليوم الأحد.

وذكر موقع جيو نيوز أنه تم نقل جثث القتلى وكذلك المصابين إلى المستشفى، بينما حاول سكان المنطقة القريبة من موقع الحادث إخراج الركاب بكسر نوافذ الحافلة. ولقي سائقا الشاحنة والحافلة حتفهما فى الحادث، وتم إخراج 18 جثة متفحمة من الحافلة.

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وكان موقع جيو نيوز قد ذكر في وقت سابق أن نحو 20 شخصا لقوا حتفهم وأصيب سبعة آخرون عندما شب حريق فى حافلة على متنها ما يتراوح بين 35 و40 راكبا على طريق فيصل آباد السريع بالقرب من منطقة بيندى بهاتيان الباكستانية في وقت مبكر اليوم الأحد.

ونقل الموقع عن مسؤولي الإنقاذ قولهم إن الحافلة كانت في طريقها من كراتشي إلى إسلام آباد. ووفقا لما ذكرته الشرطة، وقع الحادث بعد اصطدام الحافلة بسيارة بيك آب.

المصدر: وكالات
حادث تصادم
باكستان
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