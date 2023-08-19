بدء تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات إف-16

نقلت وسائل إعلام أن تدريبات الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف- 16" انطلقت بالفعل، رغم أن التسليم المخطط له للطائرات من المحتمل أن يستغرق شهورا.

ونقلت قناة "24 كانال" التلفزيونية، السبت، عن أوليكسى ريزنيكوف وزير الدفاع الأوكراني قوله إن "التدريب انطلق بالفعل".

وأفاد التقرير بأن المهندسين والفنيين يتلقون تدريبا أيضا. ولم يشر ريزنيكوف إلى مكان التدريب.

ووافقت هولندا والدنمارك على إرسال طائرات "إف- 16" إلى أوكرانيا وتدريب الطيارين الأوكرانيين عليها.

ورغم ذلك، يتطلب إرسال الطائرات موافقة الولايات المتحدة، حيث إنها نظام تسليح أميركي.

وذكرت الحكومة الأميركية، الخميس، أنها تريد تمكين الدنمارك وهولندا من نقل طائرات "إف- 16" سريعا إلى كييف.