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ترامب يهدّد بمقاطعة أول مناظرة «جمهورية»

ترامب يهدّد بمقاطعة أول مناظرة «جمهورية»
20 أغسطس 2023 00:15

واشنطن (وكالات)

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تتّجه كلّ الأنظار إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لمعرفة ما إذا كان سيشارك في المناظرة الأولى للمرشّحين الجمهوريين إلى البيت الأبيض مساء الأربعاء، بعدما هدّد بالتغيّب عنها بدعوى أنّ استطلاعات الرأي تؤكّد تصدّره السباق بفارق كبير عن بقية منافسيه.
ومع تبقّي خمسة أشهر لانطلاق انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاستحقاق الرئاسي المقرّر في نهاية العام المقبل تبدو شعبية ترامب أقوى من أيّ وقت مضى، لكنّ القضايا الجنائية العديدة التي تلاحقه ألقت بظلالها على محاولته العودة إلى البيت الأبيض. والرئيس السابق البالغ من العمر 77 عاماً والذي نادراً ما لا يتصدّر عناوين الأخبار، قال صراحة، إنّه يفكّر بالتغيّب عن المناظرة المقرّرة في مدينة ميلووكي، مبرّراً توجّهه هذا بعدم رغبته في تقاسم الأضواء مع مرشّحين لا يتمتّعون بشعبية حقيقية.
والخميس، كتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي «أنا أتقدّم على المتسابق الثاني، أيّاً يكن هذا الشخص اليوم، بأكثر من 50 نقطة، الرئيس الجمهوري الراحل رونالد ريغان لم يفعل ذلك، ولا الآخرون فعلوا ذلك، الناس يعرفون سجلّي، وهو واحد من الأفضل على الإطلاق، فلماذا سأناظر؟».

دونالد ترامب
البيت الأبيض
الولايات المتحدة
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