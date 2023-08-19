إجلاء الآلاف من سكان جزيرة إسبانية مع استعار حريق غابات

أجْلت السلطات الإسبانية آلافا آخرين من السكان من منازلهم في جزيرة "تينيريفي"، السبت، إذ ظل حريق غابات يستعر إلى الشمال من الجزيرة خارج السيطرة.

وقالت خدمات الطوارئ في جزر الكناري إن التقديرات الأولية تشير إلى إجلاء أكثر من 26 ألف شخص بحلول بعد ظهر السبت، بزيادة كبيرة من 4500 الجمعة وإن 11 بلدة تأثرت حتى الآن.

وتصاعدت ألسنة اللهب إلى السماء منذ مساء أمس الجمعة إلى السبت الذي شوهدت فيه طائرات هليكوبتر تسقط المياه لإطفاء ألسنة اللهب قرب منازل.

واندلع الحريق يوم الأربعاء في متنزه وطني جبلي بجوار بركان "تيده"، أعلى جبل في إسبانيا، وسط أجواء حارة وجافة.

وقال فرناندو كلافيخو حاكم المنطقة إن المزيد من أوامر الإخلاء صدرت السبت بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الليل وما تضمنه ذلك من ارتفاع لدرجات الحرارة والرياح القوية.

وتضرر نحو 12 ألف فدان حتى الآن في منطقة محيطها 50 كيلومترا.

وقالت روزا دافيلا رئيسة مجلس تينيريفي للصحفيين إن الحريق كان على نطاق لم يسبق له مثيل في جزر الكناري.

وأضافت أن الأولوية تتمثل في "حماية أرواح الناس".

وتلقى بعض من تم إجلاؤهم في "لا فيكتوريا"، الواقعة شمال غربي الجزيرة، مساعدات الطبية.

وقالت بولينا فرنانديز (58 عاما) "في الليلة التي سبقت وصولنا، مررنا بوقت سيء جدا. كان كل شيء يحترق... وكان (الرماد) يغطي أسطح المنازل".