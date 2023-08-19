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الصين تخصص مليار يوان للإغاثة من الفيضانات

الصين تخصص مليار يوان للإغاثة من الفيضانات
20 أغسطس 2023 00:54

شنغهاي (وكالات) 

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ذكر بيان منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الصينية، أمس، أن الوزارة، بالإضافة إلى وزارة إدارة الطوارئ، ستخصصان بشكل مسبق مبلغ مليار يوان (137.36 مليون دولار) من الأموال المركزية للإغاثة من الكوارث الطبيعية للتركيز على دعم جهود الإغاثة من كوارث الفيضانات.
وأضاف البيان أن الأموال ستخصص لمناطق مثل بكين وتيانجين وخبي وهيلونغجيانغ وجيلين، وجميعها لحقت بها أضرار جسيمة في الآونة الأخيرة جراء الفيضانات.
وشهدت الصين فيضانات ومعدلات أمطار غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة، وقتل العشرات جراء العواصف في الجزء الشمالي من البلاد.
وأدت فيضانات إلى انزلاق للتربة وإلحاق أضراراً بطرقات وجسور وإمدادات الطاقة وغيرها من البنى التحتية، وفق ما أعلنت إذاعة «سي إن آر» الوطنية.

الصين
الفيضانات
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