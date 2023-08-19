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اليمن: عوائد الحوثي تكفي لتمويل مرتبات الموظفين

ميناء الحديدة (أرشيفية)
20 أغسطس 2023 00:54

عدن (الاتحاد)

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أكدت الحكومة اليمنية، أن الإيرادات التي تجنيها جماعة الحوثي من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة تكفي لتمويل مرتبات الموظفين، في المناطق الخاضعة لسيطرتها.  وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن جماعة الحوثي، تواصل تضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، بالتلاعب بحقيقة الأرقام والمبالغ المهولة التي تقوم بجنيها من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة فقط. وأشار الارياني إلى أن عدد السفن المحملة بالمشتقات النفطية التي تم التصريح بدخولها، وفرغت حمولتها بالفعل في ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الأممية في 2 أبريل 2022 حتى 14 أغسطس 2023، بلغت 157 سفينة بإجمالي حمولة 4 مليارات لتر من النفط. وأوضح معمر الإرياني، أن الإيرادات التي تجنيها جماعة الحوثي من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة تكفي لتمويل مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، بانتظام، في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمغادرة مربع الصمت، والاضطلاع بواجباتهم في الضغط على جماعة الحوثي لوقف سياسة التجويع والإفقار الممنهج بحق المواطنين.

اليمن
الحوثيين
ميناء الحديدة
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