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البرلمان العربي يدعو إلى تعزيز التضامن لمواجهة الأزمات والتحديات

البرلمان العربي يدعو إلى تعزيز التضامن لمواجهة الأزمات والتحديات
20 أغسطس 2023 00:54

القاهرة (الاتحاد) 

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دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إلى تعزيز روح التضامن العربي لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجه الفئات الأضعف والأشد فقراً، بما يسهم في خلق مجتمعات أكثر شمولاً ومرونة، ورفع آثار الأضرار المترتبة على الأزمات الإنسانية.
 وأشاد العسومي في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ويوافق الـ 19 من شهر أغسطس من كل عام، بالمواقف الإنسانية للدول العربية في دعم شعوب دول العالم وإعانتها لمواجهة تداعيات الكوارث والأزمات.
 وأكد رئيس البرلمان العربي أن العمل الإنساني جزء لا يتجزأ من مسيرة الدول العربية والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب المتضررة من الكوارث والأزمات في جميع أنحاء العالم.

 

البرلمان العربي
عادل العسومي
اليوم العالمي للعمل الإنساني
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