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الأمم المتحدة تستذكر استهداف مقرها في بغداد وتؤكد دعمها لاستقرار العراق

الأمم المتحدة تطلب 5,6 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا
20 أغسطس 2023 00:54

هدى جاسم (بغداد)

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نظمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» ووزارة الخارجية العراقية أمس، حفلاً لإحياء الذكرى الـ 20 لاستهداف مقر بعثة الأمم المتحدة في العراق الذي راح ضحيته عدد من موظفي البعثة. 
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة «يونامي» جينين هينيس بلاسخارت في كلمة خلال الحفل، إن «حادث التفجير كان بمثابة موجة مبكرة من موجات العنف التي استمرت في تمزيق العراق وجلبت ألما ومعاناة لا يمكن تصورهما للكثير من العراقيين». وأضافت: «السنوات الـ 20 الماضية أحدثت تغييراً في العراق وقليلون هم الذين ينكرون أنه كان طريقاً وعراً للغاية»، مؤكدةً أن الأمم المتحدة «لم تتخل طيلة تلك السنوات عن جهودها للمساهمة في السلام والاستقرار في العراق». وتابعت: «يجب ألا تكون الذكريات العديدة ساكنة بل ينبغي أن تدفعنا إلى العمل وإلى إعادة الالتزام ببذل كل ما في وسعنا سعيا لتحقيق السلام والاستقرار».
بدوره، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في كلمة مماثلة التزام حكومة العراق بدعم جميع الإجراءات الهادفة إلى تخفيف معاناة ضحايا الأزمات الإنسانية واستعداد بغداد لمواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم. واستهدف تفجير في الـ19 من أغسطس 2003 مقر الأمم المتحدة في فندق «القناة» شرقي بغداد ما أسفر عن مصرع 22 شخصاً بينهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة آنذاك سيرجيو فييرا دي ميلو.

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