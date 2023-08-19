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27 قتيلاً وآلاف المتضررين من الفيضانات في النيجر

27 قتيلاً وآلاف المتضررين من الفيضانات في النيجر
20 أغسطس 2023 00:54

نيامي (وكالات)

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قتل 27 شخصاً في الفيضانات التي تسببت بها أمطار غزيرة في النيجر وتضرّر أكثر من 70 ألف شخص منذ يوليو، وفق ما قالت السلطات أمس.
ويتسبب موسم الأمطار بين يونيو وسبتمبر غالباً بفيضانات كبيرة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
بحلول 18 أغسطس، أدّت الفيضانات إلى مصرع 27 شخصاً وإصابة 30 آخرين وألحقت أضراراً بـ71136 شخصاً، حسبما أعلنت وزارة العمل الإنساني.
وأشارت الوزارة إلى أن مناطق مارادي وزندر وتاهوا تضررت بشدة وأن 6530 منزلاً انهارت.
ونجت حتى الآن العاصمة نيامي التي يقطنها مليونا شخص والتي غالباً ما تشهد فيضانات كبيرة.
وأدّى موسم الأمطار العام الماضي إلى مقتل 195 شخصاً وطاول بتداعياته 400 ألف شخص.
وتنسب مصلحة الأرصاد الجوية في النيجر الأمطار الموسمية إلى التغير المناخي الذي يضرب البلد منذ عدة سنوات.

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