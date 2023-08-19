الصومال.. تحرير مواقع من فلول «الشباب»

مقديشو (الاتحاد)

حرر الجيش الصومالي مواقع عدة من فلول حركة «الشباب» الإرهابية، وتمكن من القضاء على عدد من الإرهابيين خلال عملية عسكرية وسط البلاد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية، اللواء علي عانود في تصريح نشرته وكالة الأنباء ‏الصومالية «صونا»، أمس، أن العملية العسكرية جرت بمنطقتي «غريلي وعلي يبال» بمحافظة «غلغدود» وسط البلاد، مضيفًا ‏أنه تم تحرير منطقة «جِرجِر حيري» الواقعة بين منطقتي «رون نيرغود وعلي هيلي» بمحافظتي «شبيلى ‏الوسطى» و«غلغدود» من فلول العناصر الإرهابية‎.‎

وأضاف أن الجيش الصومالي يجري عمليات مكثفة في الغابات التي يتحصن فيها ‏الإرهابيون وهو في طريقه لتحرير مدينتي «عيل بور» و«جلهريري» المتبقيتين بمحافظة «غلغدود»‎.

في غضون ذلك، تعرض مطار «آدم عدي» الدولي بالعاصمة الصومالية مقديشو، أمس، إلى هجوم صاروخي، مما أسفر عن إصابة اثنين من المدنيين.

ونقلت وسائل إعلام صومالية عن مصادر قولها، إن قذيفة صاروخية واحدة سقطت داخل المطار، بينما سقطت قذيفتان على محيط المطار، الذي يعد البوابة الجوية الرئيسية للبلاد.

وشنّت حركة «الشباب» الموالية لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، هجمات مماثلة في الماضي علي المطار والمناطق المحيطة به.

ويأتي الهجوم في وقت تستعد فيه الحكومة الصومالية لإطلاق حملة كبرى، تهدف للقضاء على حركة «الشباب» وجميع التنظيمات الإرهابية المرتبطة بـ«القاعدة» في غضون 5 أشهر.

وأعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أمس، أنه سيتم محاربة فلول «الشباب» فكرياً عند الانتهاء من محاربتهم عسكرياً.

وقال: «سنحارب ميليشيات الشباب فكرياً عند الانتهاء من محاربتهم عسكرياً، ويجب علينا مواجهة نشر الفكر المتطرف».

وأشار إلى «مدى التزام الحكومة والشعب في تحرير البلاد من فلول الإرهابيين في أقصى وقتٍ ممكن، وتنفيذ خطط الاستقرار والمصالحة والتنمية في المناطق المحررة».

وأردف أن «هجوماً عسكرياً يستهدف القضاء على الشباب خلال الأشهر الخمسة المقبلة».

ويعتزم محمود إطلاق المرحلة الثانية من الحملة رسمياً في الأيام القادمة من بلدة «طوسمريب» وسط البلاد، وهي موقع يتجمع فيه آلاف الجنود قبل نشرهم لجبهات القتال.

وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم الشرطة في العاصمة، العقيد صديق آدم علي، أن قوات تعزيز أمن مقديشو نجحت في اعتقال مجموعة من المطلوبين في عملية خاصة لتعزيز سيادة القانون.

وأشار العقيد صديق في مؤتمر صحفي، أمس، إلى أن المطلوبين متهمون بتخزين أسلحة في المنازل والقيام بعمليات سرقة وإثارة الشغب في مقديشو.

وأوضح أن «العملية الخاصة أسفرت عن مقتل 2 من المسلحين وجندي من قوات تعزيز أمن العاصمة وإصابة 7 آخرين».