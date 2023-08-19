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ليبيا.. المنفي وصالح وحفتر يتفقون على تسريع اعتماد قوانين الانتخابات

ليبيا.. المنفي وصالح وحفتر يتفقون على تسريع اعتماد قوانين الانتخابات
20 أغسطس 2023 00:54

حسن الورفلي (بنغازي)

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اتفق رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الوطني خليفة حفتر، على تسريع اعتماد قوانين الانتخابات والملكية الوطنية الليبية لأي عمل سياسي وحوار وطني وعدم المشاركة في أي لجان إلا في الإطار الوطني الداخلي دون غيره.
وأوضح المنفي وصالح وحفتر  في بيان مشترك في ختام اجتماعهم أمس، في بنغازي، «التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني وعدم المشاركة في أي لجان إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره ويتولى مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ».
ودعا المجتمعون، المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة بالمسار السياسي، والتأكيد على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور لاستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية.
وفي سياق آخر، أكد الباحث السياسي الليبي إدريس حميد في تصريح لـ«الاتحاد» صعوبة إجراء الانتخابات في ليبيا خلال الفترة المقبلة، نتيجة عدم توافر المناخ اللازم لذلك، مشدداً على ضرورة إيجاد حل لمشكلات انتشار الأسلحة بشكل كبير داخل البلاد وحل الميليشيات المسلحة التي تشكل العائق الأبرز أمام إجراء الاستحقاق الانتخابي، مشيراً إلى ضرورة تواجد مؤسسة عسكرية قادرة على ضبط الوضع الأمني وحماية الانتخابات في ظل وجود الميليشيات تمثل عقبة في طريق إجراء الانتخابات. وفي سياق آخر، بحثت قيادات عسكرية ليبية خلال اجتماعها في مدينة سبها، سير عمل وحدات القوات المسلحة في جنوب البلاد، وتعزيز التنسيق وزيادة التعاون المشترك بين وحدات القوات المسلحة الليبية المكلفة بتأمين المناطق والمنافذ الحدودية، بحسب ما أكده مدير إدارة الإعلام والتعبئة بالقيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري لـ«الاتحاد». 

ليبيا
محمد المنفي
عقيلة صالح
الانتخابات الليبية
خليفة حفتر
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