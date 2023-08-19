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مقتل 21 مدنيا بمجزرة في مالي

قرية في منطقة موبتي في مالي
19 أغسطس 2023 23:59

قال مصدران محليان، اليوم السبت، إن مسلحين قتلوا 21 مدنيا على الأقل في هجوم على قرية في منطقة "موبتي" التي تشهد أعمال عنف بوسط مالي.
وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أن مسلحين مجهولي الهوية استهدفوا بعد الظهر قرية "يارو" بالقرب من بلدة "باندياجارا".
وقال أحد المصدرين، عبر الهاتف "كانت مذبحة حقيقية... اقتحم مسلحون القرية وأطلقوا النار على الناس. حصيلة القتلى والمصابين كبيرة وتتراوح بين 20 و30 قتيلا وجريحا".
وقال المصدر الثاني إن عدد القتلى المعلن عنه بلغ 21 بينهم نساء، فيما أصيب 11 آخرون.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
وتواجه الدولة، الواقعة في غرب أفريقيا، أعمالا إرهابية من عناصر مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، تغلغلت في شمال البلاد.

 

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المصدر: وكالات
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