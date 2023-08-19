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إخلاء قرى في اليونان بسبب حرائق غابات

حرائق غابات في اليونان
19 أغسطس 2023 23:31

أعلنت السلطات اليونانية إخلاء ثماني قرى في شمال شرق البلاد، اليوم السبت، فيما تتجه نيران حرائق غابات صوب المطار في مدينة "أليكساندروبوليس" الساحلية.
وقال خريستوس ميتيوس حاكم إقليم "مقدونيا الشرقية وتراقيا" لوكالة أنباء أثينا "أخليت ثماني قرى على الأقل ونحن نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تعرض حياة الناس للخطر".
كما طلبت السلطات من سكان مدينة "أليكساندروبوليس" البقاء في منازلهم.
وقال متحدث باسم الحماية المدنية لقناة "سكاي" التلفزيونية "أمامنا ليلة صعبة مع هبوب رياح من 7 إلى 8 درجات على مقياس بوفورت" المؤلف من 12 درجة.
واحترقت منازل، صباح اليوم السبت، في قريتي "آيتوهوري" و"بيفكاكس"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء أثينا عن الحماية المدنية.
واقتربت النيران من قريتي "أنانتيا" و"أنثيا" وتتجه شمالا باتجاه مطار "ألكسندروبوليس"، وفقا للمصدر نفسه.
ووضعت سلطات المطار في حالة تأهب بسبب الدخان الكثيف الذي يتسبب بمشاكل في الرؤية.
وقالت السلطات إن 31 شاحنة إطفاء وتسع فرق إطفاء راجلة و14 طائرة وأربع مروحيات، يدعمها متطوعون على الأرض، يكافحون النيران في هذه المنطقة.

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المصدر: وكالات
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