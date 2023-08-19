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وفد «إيكواس» يلتقي قائد المجلس العسكري ورئيس النيجر المعزول

عبد الرحمن تياني، قائد المجموعة العسكرية التي نفذت الانقلاب في النيجر
19 أغسطس 2023 23:21

أجرى وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اليوم السبت، محادثات في النيجر في محاولة لإيجاد حل سلمي للأزمة التي أعقبت الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.
وقال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية، في منشور على الإنترنت، إن وفداً من المجموعة الإقليمية التقى برئيس النيجر المعزول بازوم بناء على طلب الوفد الذي يترأسه الرئيس النيجيري الأسبق عبد السلام أبو بكر.
وقال مصدر في إكواس إن بازوم "معنوياته مرتفعة".
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية أن الوفد اجتمع أيضاً مع قائد المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني. كذلك، التقى الوفد بعض المسؤولين العسكريين، بحسب المصدر نفسه. 
وصل وفد المجموعة إلى العاصمة نيامي، في وقت سابق اليوم السبت، في محاولة للقيام بوساطة دبلوماسية جديدة مع الجيش الذي تولّى السلطة يوم 26 يوليو الماضي.
يأتي وصول الوفد إلى النيجر غداة إعلان رؤساء أركان جيوش دول «إيكواس» جهوزيتهم لإرسال قوة عسكرية لإعادة النظام بالقوة إلى النيجر.
وقال عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة، أمس الجمعة، إن التكتل اتفق على «يوم الزحف» لتدخل عسكري محتمل إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، دون أن يعلن الموعد بالتحديد.
وأدلى موسى بهذه التصريحات في ختام اجتماعات استمرت يومين حضرها قادة جيوش غرب أفريقيا في العاصمة الغانية أكرا ناقشوا خلالها الجوانب اللوجستية واستراتيجية الاستخدام المحتمل للقوة في النيجر التي قالت مجموعة «إيكواس»، إن اللجوء إليها سيكون الخيار الأخير.
وقال موسى، في ختام الاجتماعات «مستعدون للذهاب في أي وقت يصدر فيه الأمر. تحدد يوم الزحف أيضاً».

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المصدر: وكالات
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
عبد الرحمن تياني
محمد بازوم
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