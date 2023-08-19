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حرائق الغابات تسبب إعلان حالة الطوارئ في إقليم كندي

حريق غابات هائل في كندا
19 أغسطس 2023 21:01

تأهب، اليوم السبت، الآلاف من سكان إقليم "كولومبيا البريطانية" في كندا لأوامر إخلاء بعدما اضطرت سرعة انتشار حرائق الغابات سلطات الإقليم إلى إعلان حالة الطوارئ والإغلاق الجزئي لبعض أقسام طريق رئيسي يربط بين ساحل المحيط الهادي وباقي أنحاء غرب كندا.
شهد إقليم كولومبيا البريطانية الواقع، في غرب البلاد، هبوب رياح قوية وعواصف رعدية جافة في الساعات الست والثلاثين المنصرمة بسبب تفاعل كتلة هواء بارد مع هواء الصيف الساخن مما أدى إلى اشتداد حرائق الغابات واندلاع حرائق جديدة.
واشتد حريق خارج عن السيطرة في جنوب كولومبيا البريطانية، بحلول أمس الجمعة، 100 ضعف خلال 24 ساعة مما استدعى إخلاء أكثر من 2400 عقار. وتمركز الحريق في أنحاء "كيلونا"، وهي مدينة تبعد نحو 300 كيلومتر إلى الشرق من "فانكوفر" ويبلغ تعدادها السكاني نحو 150 ألف نسمة.
مع استمرار تدهور الأوضاع، أعلن دانيال إبي رئيس وزراء الإقليم حالة طوارئ على نطاق الإقليم ليتسنى له تقلد صلاحيات رسمية مؤقتة للتصدي للمخاطر ذات الصلة بالحرائق.
وقال إبي، خلال إفادة "هذا موسم تاريخي لحرائق الغابات في كولومبيا البريطانية".
وأردف أن "إعلان حالة الطوارئ... يجعل السكان في أنحاء الإقليم يدركون خطورة الموقف".
وأضاف: "تتيح حالة الطوارئ لنا عددا من الأدوات القانونية لإصدار أوامر محددة ولضمان توفر الموارد".
كما أغلقت السلطات طريق "ترانس كندا" السريع بالقرب من بلدة "تشيس" التي تبعد 400 كيلومتر شمال شرقي "فانكوفر"، وبين "هوب" التي تبعد 150 كيلومترا إلى الشرق من "فانكوفر"، و"لايتون".
وطريق "ترانس كندا" هو الشريان الرئيسي بين شرق وغرب البلاد ويستخدمه الآلاف من قادة السيارات ومركبات نقل البضائع في التوجه إلى ميناء فانكوفر الأكثر ازدحاما في البلاد.
وأعلنت وزارة النقل في الإقليم عن وجود تحويلات مرورية.
وأعلنت الهيئة المعنية بالمرافق انقطاع الكهرباء عن نحو خمسة آلاف مستخدم في كولومبيا البريطانية بسبب الحرائق.

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المصدر: وكالات
كندا
كولومبيا البريطانية
حرائق الغابات
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