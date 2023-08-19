البابا يدعو لتقليص الإنفاق العسكري لصالح الدعم الإنساني

دعا البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى خفض الإنفاق العسكري من أجل توفير المزيد من المال لأغراض إنسانية.

وكتب البابا، اليوم السبت، عبر منشور على منصة «إكس»، (تويتر سابقا): «إنها مسؤوليتنا أن نساعد في القضاء على الكراهية والعنف من قلوب البشر».

وأضاف «دعونا نشجع على تنحية الأسلحة جانبا، وأن يكون هناك تخفيض في الإنفاق العسكري حتى يمكن توفير الاحتياجات الإنسانية، وحتى يتم تحويل أدوات الموت إلى أدوات للحياة».

ولم يضع البابا تصريحاته في أي سياق محدد، لكن الأمم المتحدة حددت يوم 19 أغسطس من كل عام يوما عالميا للعمل الإنساني.