أوكرانيا تطلب مقاتلات من السويد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن أوكرانيا بدأت مباحثات مع السويد بشأن إمكانية تسلم طائرات «جريبين» المقاتلة، لتعزيز دفاعاتها الجوية، وذلك بعد اجتماع مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون خلال زيارة إلى ستوكهولم.

وتعد الزيارة هي الأولى منذ بداية الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022. تأتي المحادثات حول الحصول على مقاتلات «جريبين»، التي يصفها زيلينسكي بأنها محادثات مبدئية، عقب موافقة الولايات المتحدة على إرسال الدنمارك وهولندا مقاتلات «إف-16» إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في إفادة صحفية مشتركة مع كريسترشون «ناقشنا اليوم بالتفصيل الخطوات المستقبلية المتعلقة بإمكانية فتح موضوع تسلم مقاتلات جريبين السويدية»، مضيفا أن المسألة ستكون موضع تركيز اجتماعاته مع مسؤولين سويديين آخرين.

وقالت حكومة السويد، في يونيو الماضي، إنها ستقدم لطيارين أوكرانيين فرصة اختبار طائرات «جريبين» المقاتلة من تصنيع شركة «ساب» السويدية، لكنها قالت أيضا إنها في حاجة إلى استخدام جميع طائراتها في الدفاع عن الأراضي السويدية.

ولم يذكر كريسترشون طائرات «جريبين» في تعليقاته.

وقال زيلينسكي أيضا، اليوم السبت، إن طيارين أوكرانيين بدأوا بالفعل التدريب على الطائرات.

ووقعت أوكرانيا والسويد أيضا اتفاقا سيشهد بدء أوكرانيا تصنيع مركبات (سي.في90) القتالية السويدية.

وأفاد بيان صادر عن الحكومة السويدية، بأن زيلينسكي من المقرر أن يلتقي أيضا مع رئيس البرلمان والقائد الأعلى للقوات المسلحة وزعماء الأحزاب الرئيسية في السويد.

وتقدم السويد مساعدات للجهود الأوكرانية في الأزمة الحالية وتمدها بأسلحة مثل الدبابات والأنظمة المضادة للطائرات والمركبات القتالية المدرعة للمشاة.

وقال بول يونسون وزير الدفاع السويدي، الأسبوع الماضي، إن البلاد تعتزم تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 313.5 مليون دولار أميركي، وتشمل بشكل أساسي ذخائر وقطع غيار لنظم الأسلحة التي أرسلت في وقت سابق.

ستكون هذه الحزمة الثالثة عشرة التي ترسلها السويد إلى أوكرانيا منذ بدء الأزمة، ويرفع ذلك إجمالي قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها إلى كييف إلى ما يزيد على 1.8 مليار دولار.