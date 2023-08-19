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روسيا تدمّر «مسيرات» استهدفت إحداها العاصمة موسكو

فريق يتفقد مبنى أصابته طائرة مسيّرة في العاصمة موسكو
19 أغسطس 2023 18:26

أعلنت وزراة الدفاع الروسية أن كييف شنت موجة من الهجمات بطائرات مسيرة، اليوم السبت، مستهدفة مناطق ومنشآت بينها العاصمة موسكو.
وقال الجيش الروسي، إنّه أحبط هجوماً بمسيّرة استهدف موسكو ومحيطها، في وقت تزيد فيه كييف هجماتها المماثلة على الأراضي الروسية في إطار الهجوم المضادّ الذي تشنّه منذ مطلع يونيو الماضي.
وأوضح الجيش، في بيان، أنّه «أحبط عصر اليوم محاولة قام بها نظام كييف لشنّ هجوم إرهابي بطائرة مسيّرة على أهداف في موسكو ومحيطها»، مشيراً إلى أنّه تصدّى للهجوم بواسطة أدوات «الحرب الإلكترونية» و«تحطّمت الطائرة المسيّرة في منطقة مهجورة بالقرب من بوتيلكوفو»، في الضاحية الشمالية الغربية لموسكو. وأضاف «لم تقع إصابات أو أضرار».
وقالت الوزارة، إن الهجمات لم تُسقط أي مصابين غير أن طائرة حربية تضررت ونشب حريق داخل مطار في «نوفجورود» جراء هجوم إحدى الطائرات المسيرة. وتقع منطقة «نوفجورود» شمال غربي موسكو وتبعد مئات الكيلومترات عن الحدود الروسية مع أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان «نتيجة للهجوم الإرهابي على منطقة المطار العسكري، نشب حريق في ساحة اصطفاف الطائرات وسرعان ما أخمده رجال الإطفاء. وتضررت طائرة».
تزايدت هجمات الطائرات المسيّرة على مناطق في عمق روسيا خلال الشهور القليلة الماضية. واصطدمت إحداها بمبنى في وسط موسكو، أمس الجمعة، بعد أن أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية، مما تسبب في تعطيل حركة الملاحة الجوية لوقت قصير في جميع المطارات المدنية في العاصمة الروسية.
وقالت وزارة الدفاع أيضاً، إنها أحبطت هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية تم إسقاطها فوق منطقة «بيلجورود»، وإن الحادثة لم تسفر عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.
وقالت الوزارة، في وقت سابق اليوم السبت، إن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخاً أطلقته أوكرانيا خلال الليل فوق شبه جزيرة القرم.

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المصدر: وكالات
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