7 قتلى وعشرات الجرحى بقصف شمال أوكرانيا

تعرّضت مدينة تشيرنيغيف في شمال أوكرانيا، اليوم السبت، لقصف روسي أسفر، بحسب أوكرانيا، عن مقتل سبعة أشخاص.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تطبيق تلغرام "أصاب صاروخ روسي وسط المدينة في تشيرنيغيف"، كما أضاف زيلينسكي "أصيبت ساحة وجامعة بوليتكنيك ومسرح... هناك قتلى وجرحى".

وأسفر الهجوم عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل و90 جريحاً استدعت إصاباتهم "مساعدة طبية" نُقل منهم "25 شخصًا إلى المستشفى"، وفقًا لحصيلة جديدة أوردها وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو.

وبحسب حصيلة أوردها أولكسندر لوماكو رئيس البلدية بالنيابة، أسفر الهجوم عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل و110 جرحى. وأضاف لوماكو، عبر تلغرام "أصيب 117 شخصًا في الهجوم في وسط مدينة تشيرنيغوف قضى سبعة منهم".

فاجأ القصف سكان هذه المدينة التي بقيت بمنأى عن العمليات العسكرية خلال الأشهر الأخيرة.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الروسي "القضاء" على 150 جنديا أوكرانيا حاولوا عبور نهر "دنيبرو" الذي يشكّل خط الجبهة في جنوب أوكرانيا حيث تسعى قوات كييف لاختراق الدفاعات الروسية.



